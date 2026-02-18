L’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Agus e il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini hanno visitato questa mattina il Sarrabus per constatare direttamente i gravi effetti della violenta tempesta di vento che ha investito il territorio, già messo a dura prova dal passaggio del ciclone Harry.

Ad accompagnarli il sindaco di Villaputzu e Presidente dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, Sandro Porcu, la vicesindaca di Muravera, Cristiana Sogliano, e diversi assessori comunali.

L’estensione e la gravità dei danni non hanno consentito di raggiungere, nell'arco di un'intera mattinata, tutte le aree colpite. Sono state tuttavia visitate numerose aziende agricole, dove è emerso un quadro particolarmente pesante: agrumeti distrutti, raccolti compromessi e strutture danneggiate, con conseguenze rilevanti per le imprese e per l’intero sistema economico locale.

Da parte dell’assessore Francesco Agus e del presidente Piero Comandini «massima vicinanza alle aziende e alle famiglie coinvolte». È stato ribadito l’impegno a mettere in campo ogni strumento utile e misure straordinarie, insieme alla Protezione Civile e alle agenzie regionali, per sostenere la ripresa di imprese e cittadini. Agus e Comandini anche due settimane fa erano nel Sarrabus per l’avvio dei lavori di disostruzione del canale della peschiera di Feraxi (Muravera).

