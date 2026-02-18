È giunto al termine il periodo di alta formazione operativa del Tenente Alessia Mattiacci al Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari. L’Ufficiale, ventitreenne originaria di Roma e frequentatrice del 203° corso di applicazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, si appresta a lasciare l’Isola sabato prossimo, dopo aver vissuto in prima persona una fase addestrativa innovativa e di fondamentale importanza per la sua futura carriera.

Da quest’anno, infatti, l’Arma dei Carabinieri ha introdotto una nuova modalità didattica che ridisegna il tradizionale percorso di studi. L’ultimo semestre del terzo e conclusivo anno di applicazione – che completa il ciclo formativo quinquennale iniziato in Accademia – non si svolge più esclusivamente in aula, ma direttamente nei Reparti territoriali dell’Arma. Si tratta di una formula che permette ai giovani Ufficiali di alternare lo studio teorico, mantenuto attraverso giornate dedicate alla didattica a distanza, con l’applicazione pratica del bagaglio di nozioni acquisito, vivendo la realtà operativa al fianco dei colleghi che già comandano i reparti.

Durante la sua permanenza a Cagliari, sotto la guida attenta del Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, e del Comandante della Compagnia, Maggiore Simone Pietro Anelli, il Tenente Mattiacci ha avuto modo di testare sul campo le proprie conoscenze, partecipando attivamente a numerose attività. Il percorso ha spaziato dalle operazioni di polizia giudiziaria alla complessa gestione delle risorse umane, passando per la cura dei rapporti istituzionali e l’amministrazione delle molteplici questioni gestionali che caratterizzano, in misura via via crescente con il grado, le responsabilità dell’Ufficiale.

Dopo questo periodo ricco di nozioni e vissuto con grande entusiasmo, il Tenente Mattiacci farà rientro a Roma prima di intraprendere un nuovo tirocinio in una diversa realtà italiana, arricchita da un’esperienza professionale e umana maturata in una delle realtà più dinamiche dell’Arma. Nel frattempo, la Compagnia di Cagliari si prepara ad accogliere un nuovo Ufficiale per proseguire questo percorso di crescita condivisa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata