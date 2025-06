Martedì 24 giugno tecnici di Abbanoa in azione per un intervento di manutenzione sul tratto di rete idrica in località Is Frisias, in territorio del Comune di Villasor.

Per l’esecuzione delle operazioni, dalle 8 fino all’ultimazione dell’intervento, stimata per le 18, occorrerà interrompere l’alimentazione idrica al serbatoio di via Alto Adige. L’erogazione all’utenza – viene comunicato – sarà garantita dalle scorte accumulate nel serbatoio fino al loro esaurimento, dopo il quale potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto in località Is Frisias e nelle località collegate alla rete idrica tra il pozzo e il serbatoio pensile. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Abbanoa segnala inoltre che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

