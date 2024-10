Intervento nella notte dei carabinieri della stazione locale di Villasor, col supporto del personale del Nucleo Operativo e Radiomobile di Sanluri, che ha portato all'arresto di un giovane di 27 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe aggredito la madre con cui convive, una donna di 57 anni, facendola cadere a terra e impedendole di rientrare in casa. Un comportamento che sarebbe stato causato da problemi legati all'abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

L'intervento dei carabinieri è avvenuto dopo numerose segnalazioni al numero di emergenza 112, da parte di alcuni vicini di casa che si sono preoccupati per dei rumori sospetti e delle urla provenienti dall'abitazione. La donna, soccorsa dai sanitari, ha ricevuto le prime cure: non sono emerse lesioni fisiche gravi, tanto che ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Il ventisettenne, che non ha opposto resistenza al momento del fermo, è stato condotto in caserma e poi successivamente trasferito nel carcere di Uta, dove resterà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa delle decisioni del caso.

(Unioneonline / r. sp.)

