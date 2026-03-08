Sino a quattro bus navetta estivi questa estate a Villasimius e, in più, un trenino elettrico tra il porto e il centro del paese più o meno ogni trenta minuti (l’acquisto del trenino è ancora in fase di definizione). Prevede questo il nuovo accordo tra il Comune e la Società in house Villasimius Srl per la gestione, appunto, del servizio navetta per i prossimi quattro anni.

Le linee, in base agli accordi, passeranno da due a tre per coprire aree attualmente scoperte nel periodo compreso fra giugno e settembre. Saranno inoltre rivisitati i percorsi delle prime due linee. Con l’introduzione del trenino elettrico si punterà invece a potenziare l’attrattività del porto turistico incentivando il turismo marittimo e, allo stesso tempo, lo shopping nel centro storico.

Centottantamila circa il costo del servizio che però “non determina nessuna spesa a carico del bilancio dell’ente – viene riportato nella delibera approvata dalla Giunta comunale - in quanto le risorse necessarie provengono dall’attività di gestione del servizio per un importo di euro 81.612,45 e, per la differenza, attraverso i corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti e degli abbonamenti del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento già affidato alla Villasimius srl”. L’amministrazione comunale è al lavoro anche per trovare nuove aree da destinare a parcheggi.

