Un 19enne, Alessandro Zizzaro, ha perso la vita nello scontro tra il suo scooter e un’auto.

La tragedia è avvenuta stanotte verso le 2,30 a Villasimius, in via delle Palme. Subito dopo lo schianto sono arrivati sul posto i soccorritori del 118 che non hanno potuto far niente per salvare la vita del giovane.

A bordo dell’auto tre ragazzi di Villasimius, accompagnati in ospedale dove sono stati trattenuti in osservazione. Hanno riportato varie ferite, ma non sono in pericolo di vita.

C’è stato anche l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti nello scontro.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente le eventuali responsabilità.

La salma del ragazzo è stata trasferita all'obitorio del cimitero del paese e consegnata alla famiglia.

