Il Comune di Villasimius ha ufficializzato l'assegnazione degli spazi pubblici destinati alle attrazioni e agli spettacoli viaggianti per l’estate 2026. Con la determinazione del Servizio Affari Generali e Sociali (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), sono stati approvati i verbali della commissione di valutazione e le concessioni di suolo pubblico.

Lo spazio, in continuità con le precedenti stagioni, è stato confermato dall'amministrazione comunale in una superficie di 2 mila 600 mq in viale dei Cipressi. Le attrazioni installate sono rivolte prevalentemente a un pubblico di bambini e adolescenti e le concessioni avranno validità fino al 10 settembre 2026, con 3 giorni ulteriori concessi per le operazioni di disinstallazione e ripristino dell'area.

A seguito della manifestazione di interesse, chiusa lo scorso 22 luglio con la ricezione di quattro proposte, le superfici sono state ripartite tra i vari operatori

Donatella Duville avrà una superficie di 379 mq per una pista per auto e moto, i tappeti elastici, la rotonda tiri vari e la baracca bocciofilo.

Luna Park Europa sistemerà su mille e 308,10 mq di superficie per autoscontro, giostra coi seggiolini, pesca verticale jumbo, rodeo a motore, pistina baby kart, tiro ai barattoli, tiro al bersaglio, playground, gonfiabile playgames, pesca verticale Toy Soldier, mini seggiolini e mini Avio.

Maria Mura il mini tappeto volante e Gianluigi Mura la giostrina per bambini azionata a motore.

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