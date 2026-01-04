Si svolgerà oggi pomeriggio a Villasimius il funerale di Alessandro Zizzaro, 19 anni, morto l'altra notte nel tragico incidente stradale di via Matteotti. Il rito funebre verrà celebrato nella chiesa parrocchiale "San Raffaele Arcangelo".

Intanto, vanno avanti gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente che è costato la vita al giovane.

Alessandro viaggiava alla guida del suo scooter: all’altezza di via Matteotti la collisione con una Fiat Seicento con a bordo altri quattro ragazzi che hanno riportato ferite non gravi.

Grande la commozione a Villasimius dove il giovane era conosciuto e stimato. Un ragazzo che amava la vita, lo sport (faceva anche l'arbitro), con tantissimi amici. Studiava al Convitto nazionale di Cagliari: frequentava l'ultimo anno, quello del diploma. Come è noto il sindaco Luca Dessì ha disposto la sospensione di tutte le manifestazioni di inizio anno, sino al sei gennaio, in segno di lutto.

