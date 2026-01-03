Una tragedia terribile nel cuore della notte sulla strada che porta al mare, all'altezza della Piazzetta Simius all'incrocio fra le vie Matteotti e Le Palme. A perdere la vita Alessandro Zizzaro, 19 anni.

Viaggiava col suo scooter, forse stava rientrando a casa, quando è avvenuto l'incidente col coinvolgimento di un'auto con a bordo tre ragazzi di Villasimius: il 19enne è morto sul colpo, gli occupanti dell'auto sono stati accompagnati in ospedale dove sono stati trattenuti in osservazione. Hanno riportato varie ferite. Non corrono pericolo di vita.

Immediato l'allarme con l'arrivo delle ambulanze e dei carabinieri della stazione che hanno effettuato i rilievi di legge. Gli accertamenti sono ancora in corso. La salma del ragazzo è stata trasferita all'obitorio del cimitero del paese e consegnata alla famiglia.

Grande il cordoglio in paese. Il sindaco Luca Dessì ha subito sospeso la manifestazione della Tombola in programma per domani, un appuntamento natalizio che era particolarmente atteso dalle famiglie.

«Dovevano essere giorni di festa - dice il sindaco - Una tragedia che colpisce profondamente tutti. Siamo tutti vicini ai familiari di Alessandro».

© Riproduzione riservata