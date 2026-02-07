Le colonnine di ricarica elettrica a Villasimius sono targate (anche) Poste Italiane. La prima è stata attivata questa settimana, a poca distanza dalla sede dell’ufficio postale di via del Mare. Altre 34 colonnine saranno attivate nei prossimi giorni in mezza Sardegna.

L’iniziativa rientra all’interno del progetto Polis «con l’obiettivo – riporta in una nota Poste italiane - di favorire la coesione economica, sociale e territoriale nei Comuni con meno di quindicimila abitanti».

Il programma di installazione delle colonnine di ricarica passa attraverso la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra Poste Italiane e le istituzioni locali «con il quale ogni Comune interessato – aggiunge l'azienda in una nota - potrà fornire senza alcun onere a carico dell’amministrazione un ulteriore servizio a cittadini e turisti, incentivando la mobilità sostenibile».

Il gestore è comunque esterno a Poste Italiane. La colonnina di Villasimius color giallo si aggiunge, insomma, a quelle già esistenti (alcune sempre in prossimità di via del Mare).

In tutta Italia, entro il 2026, Poste Italiane attiverà diecimila punti di ricarica elettrica 2x22kW tipo Quick. Nella Sardegna meridionale sono già state installate e predisposte per essere attivate nei prossimi giorni ulteriori 34 colonnine in 26 località per un totale di 68 punti di ricarica disponibili.

© Riproduzione riservata