Una cerimonia festosa, ma anche commossa. Questa è stata l’inaugurazione del murale dedicato a Gigi Riva e al Cagliari Calcio dello scudetto, nel Piazzale Campioni d’Italia ‘69/’70, a Sestu, giovedì mattina.

C’era Nicola Riva, il figlio di Gigi, immortalato su quel muro; c’erano la sindaca e altri consiglieri e assessori, Giorgia Argiolas rappresentante del Cagliari Calcio, il club del Cagliari Calcio di Sestu, e poi tantissimi bambini delle scuole. L’opera ritrae Riva, gli altri campioni di allora, azioni di gioco, tutto a tinte rosse e blu.

“Lo sport è anche ricordare le persone che hanno segnato la nostra storia, è cultura ed è importante trasmetterla ai nostri ragazzi”, ha detto la sindaca Paola Secci.

L’opera, voluta dal Comune, è stata realizzata lo scorso luglio dall’artista Andrea Ferru, mentre il fratello Alessandro ha ripristinato il muro, dove prima c’erano altri murales sbiaditi. “Mentre lavoravamo c’era sempre qualcuno che veniva a farci i complimenti, ad offrirci da bere”, ricordava grato Andrea Ferru, “ciò che mi ha più colpito è stata l’umiltà di Riva, il suo attaccamento a questa terra che lo ha accolto a braccia aperte”.

Accolto come una star dai bambini Nicola Riva, che ha commentato: "papà e gli altri hanno davvero fatto una grande impresa, qualcosa che fa parte della storia della Sardegna, non solo calcistica. Porterò le mie figlie a vedere questo murale”

Il presidente del Cagliari Calcio Maurizio Meloni ha ringraziato tutti, prima di leggere i nomi dei giocatori di quella mitica squadra, con la voce un po’ incrinata dal pianto, al momento di ricordare chi non c’è più.

“Servirebbero più giornate come questa, per ricordare i grandi dello sport, i valori giusti, soprattutto oggi, quando tutto sembra governato solo dall’interesse economico”, ha detto l’assessore a Politiche Sociali e Sport Mario Alberto Serrau.

