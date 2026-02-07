Sestu, fuori strada con l’auto: morto un ragazzo di 19 anniPaolo Accossu, di Ussana, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo sulla Provinciale 9: purtroppo inutile il disperato tentativo di rianimazione sul posto da parte dei soccorritori del 118
Grave incidente a Sestu sulla strada provinciale 9.
Un ragazzo di 19 anni alla guida della propria auto, Paolo Accossu, di Ussana, ha perso il controllo del veicolo, una Panda terminata fuori dalla carreggiata, ed è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. È subito intervenuto il personale del 118 che ha trovato il giovane in stato di incoscienza e in arresto cardiaco.
Immediate le disperate manovre di rianimazione, che purtroppo si sono rivelate vane: il giovane è morto sull’asfalto.
Non sono state coinvolte altre persone o auto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco.