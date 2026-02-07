Grave incidente a Sestu sulla strada provinciale 9.

Un ragazzo di 19 anni alla guida della propria auto, Paolo Accossu, di Ussana, ha perso il controllo del veicolo, una Panda terminata fuori dalla carreggiata, ed è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo. È subito intervenuto il personale del 118 che ha trovato il giovane in stato di incoscienza e in arresto cardiaco.

Immediate le disperate manovre di rianimazione, che purtroppo si sono rivelate vane: il giovane è morto sull’asfalto.

Non sono state coinvolte altre persone o auto. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i vigili del fuoco.

