Tragedia a Sestu dove un operaio è morto nello stabilimento dove lavorava colpito da un improvviso malore.

L'uomo, 62 anni era impegnato con un carrello elevatore quando ha perso i sensi, morendo quasi sul colpo. Su posto sono intervenuti anche i carabinieri.

È stata una tragica fatalità. La salma è stata restituita alla famiglia per il funerale. Grande il cordoglio fra i compagni di lavoro.

(Unioneonline)

