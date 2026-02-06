la tragedia
06 febbraio 2026 alle 13:40
Sestu, ha un malore sul lavoro: muore un operaio di 62 anniLa vittima era impegnata con un carrello elevatore quando ha perso i sensi
Tragedia a Sestu dove un operaio è morto nello stabilimento dove lavorava colpito da un improvviso malore.
L'uomo, 62 anni era impegnato con un carrello elevatore quando ha perso i sensi, morendo quasi sul colpo. Su posto sono intervenuti anche i carabinieri.
È stata una tragica fatalità. La salma è stata restituita alla famiglia per il funerale. Grande il cordoglio fra i compagni di lavoro.
