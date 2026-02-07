Un progetto per esaltare le capacità dei più giovani e aiutarli a credere maggiormente nei propri mezzi: il Comune, in collaborazione con la Cooperativa sociale Agape e con il contributo della Fondazione di Sardegna, ha organizzato dei percorsi destinati alle ragazze e ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Il progetto di tutoraggio e potenziamento di gruppo delle proprie capacità intitolato “Fa la cosa giusta”, è destinato agli adolescenti e ha l’obiettivo di incentivare le risorse personali dei partecipanti attraverso una serie di laboratori educativo-sportivi in grado di valorizzare le potenzialità e i talenti dei partecipanti.

Le attività si svolgeranno il martedì e il mercoledì, a partire dal 10 febbraio, nella sala consiliare del Comune. Per partecipare alle attività è possibile contattare il numero di telefono 070/2359757, oppure inviare una mail all’indirizzo potenziamentoscolastico@agapesardegna.it .

© Riproduzione riservata