D’ora in poi, per i cittadini di Donori sarà più semplice accedere ai servizi online della pubblica amministrazione. Nel paese del Parteolla aprirà a breve il Centro di facilitazione digitale che si occuperà delle attività per l’accrescimento delle competenze e l’inclusione digitale dei residenti.

Il Comune ha affidato l’incarico per l’attuazione del progetto alla cooperativa sociale "Consorzio territoriale Network Italia". L'iniziativa, finanziata dalla Regione attraverso i fondi del Pnrr, avrà la durata di un anno. L’obiettivo prioritario è la costituzione della rete dei servizi di facilitazione digitale. Donori risulta tra i comuni selezionati in Sardegna per lo sviluppo del programma.

Gli utenti saranno guidati nell’accesso alla rete e ai canali della pubblica amministrazione come la piattaforma PagoPa, l’App IO, il fascicolo sanitario, la dichiarazione dei redditi precompilata. I facilitatori digitali aiuteranno i cittadini in base alle loro esigenze e daranno le istruzioni per l’utilizzo di smartphone e computer, la gestione della propria identità digitale (Spid), l’elaborazione di testi, l’uso della posta elettronica e il rispetto delle procedure per una navigazione sicura su internet.

