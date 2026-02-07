L’Intelligenza Artificiale, tema sempre più presente nel dibattito pubblico e nella vita quotidiana, sarà al centro di un incontro divulgativo in programma a Selegas.

L’iniziativa, promossa dalla Biblioteca Comunale, si terrà venerdì 13 febbraio alle 17.30 nella sede della Biblioteca Comunale in via Napoleone 1. È previsto spazio per gli interventi e le domande dei partecipanti, rendendo l’incontro un’occasione di partecipazione attiva e di crescita collettiva.

A curare l’introduzione e l’approfondimento sulle applicazioni sarà Mario Lera, che aiuterà i partecipanti a comprendere meglio il funzionamento e le potenzialità di queste tecnologie. A moderare l’incontro sarà invece Patrizia Canu, che accompagnerà il dialogo favorendo il confronto con il pubblico.

L’iniziativa si propone di offrire una panoramica generale sull’IA, partendo dalle sue origini e dal percorso di sviluppo che l’ha portata a essere oggi uno strumento diffuso in numerosi ambiti, senza tralasciare i pericoli e le criticità che possono essere provocati da un suo utilizzo non corretto. Dalle applicazioni in campo scientifico e medico fino all’uso quotidiano nei servizi digitali, nella comunicazione e nel lavoro, le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale verranno illustrate con un linguaggio chiaro e accessibile, pensato per un pubblico non specialistico.

