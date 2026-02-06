Auto si ribalta dopo un tamponamento sulla 131 a Sestu: un ferito grave, chiuso un tratto di stradaLo schianto sulla statale in direzione Cagliari. Traffico deviato sulla complanare
Incidente stradale oggi sulla statale 131, al chilometro 10 in direzione Cagliari. Due i veicoli coinvolti: uno, dopo il tamponamento, si è ribaltato.
Cinque persone sono rimaste ferite, di cui una in condizioni gravi, trasportata in ospedale a bordo di un’ambulanza medicalizzata. Sul posto sono intervenuti anche due mezzi di soccorso di base, i vigili del fuoco, le squadre Anas e la polizia stradale.
Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il tratto di strada è stato momentaneamente chiuso e il traffico è stato deviato sulla complanare.
(Unioneonline/v.f.)