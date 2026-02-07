L’amministrazione comunale di Senorbì continua a investire importanti risorse pubbliche per promuovere l'aggregazione sociale e il benessere dei cittadini, in particolare dei più giovani.

In fase di conclusione una serie di interventi finalizzati alla riqualificazione completa dei vecchi impianti in via Brodolini, strutture non più adatti alle esigenze di un paese in costante crescita.

Verranno realizzati due campi da padel (uno dei quali al coperto), campi di beach tennis e beach volley. Completati, intanto, i lavori di ristrutturazione di uno dei due campi da calcetto esistenti e l’ammodernamento della tribuna spettatori.

La Giunta cittadina, guidata dal sindaco Alessandro Pireddu, intende promuovere e sostenere le attività sportive (sono diverse le associazioni dilettantistiche del paese) e la partecipazione attiva dei più giovani alla vita sociale anche attraverso un innovativo sistema di gestione degli impianti che verrà definito a lavori conclusi.

