Via al bando per la concessione del nuovo bar-ristorante comunale (in fase di ultimazione) sulla spiaggia di Porto Corallo, in località Prumari. La struttura sarà concessa per 15 anni con un canone annuo a base di gara pari a 13.265 euro.

L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 30 punti per l’offerta economica, 70 punti per la qualità del progetto (ad esempio mesi di apertura, varietà dei servizi offerti, personale coinvolto). Tra le particolarità, dal momento che c'è la presenza di un uso civico, il fatto che possano partecipare al bando solo i residenti di Villaputzu o le persone giuridiche con sede legale nel Comune di Villaputzu, con almeno il 50 per cento dei soci residenti.

L’8 aprile è il termine ultimo per la presentazione delle domande. Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha spiegato che «il nuovo bar-ristorante rappresenta un intervento di riqualificazione di un tratto di costa che fino a pochi giorni fa era occupato da un rudere fatiscente».

«L’obiettivo è affidarlo – ha aggiunto il primo cittadino – entro maggio per far sì che apra a giugno e prosegua anche nei mesi di bassa stagione. I lavori di costruzione sono in corso e stanno procedendo speditamente». L’area interessata ha una superficie complessiva di circa 400 metri quadri. Il locale coperto ne occupa circa 100 (comprensivi di veranda), mentre i restanti 300 sono destinati all’area esterna.

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