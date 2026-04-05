Sono stati ultimati a Villaputzu i lavori di messa in sicurezza del vecchio cimitero, resisi necessari a seguito degli eventi meteorologici avversi delle scorse settimane, che ne avevano consigliato la chiusura. Ultimati i lavori, nei giorni scorsi il cancello del cimitero è stato riaperto alle visite secondo il calendario.

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