l’intervento
05 aprile 2026 alle 19:01
Villaputzu, ultimati i lavori di restauro nel vecchio cimiteroRiaperto dopo la chiusura per i danni provocati dal maltempo
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Sono stati ultimati a Villaputzu i lavori di messa in sicurezza del vecchio cimitero, resisi necessari a seguito degli eventi meteorologici avversi delle scorse settimane, che ne avevano consigliato la chiusura. Ultimati i lavori, nei giorni scorsi il cancello del cimitero è stato riaperto alle visite secondo il calendario.
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