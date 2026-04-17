A distanza di un mese esatto ruspe di nuovo al lavoro per rispristinare il guado rialzato sul Flumendosa, tra Villaputzu e Muravera. L’intervento è in programma oggi, venerdì 17 aprile, a partire dalle 8.45 e comporterà la chiusura del guado sino al termine dei lavori, presumibilmente attorno alle 17 del pomeriggio.

Ad intervenire la ditta incaricata dal Comune di Villaputzu che ha il compito, appunto, di aggiustare la pista. Le risorse per la manutenzione sono state messe a disposizione dalla Regione. In base alla convenzione tra Comune e Regione ogniqualvolta si creano delle buche o dei dislivelli il Comune incarica la ditta per un pronto intervento. La convenzione ha una validità di 36 mesi (è stata siglata alla fine del 2024) per un totale di circa 150mila euro. Numerosi, sino ad oggi, gli interventi di manutenzione già effettuati.

Nel frattempo i cittadini del Sarrabus attendono di conoscere se la seconda ditta in graduatoria accetterà di subentrare all’impresa di Favara nei lavori di ristrutturazione del ponte di ferro. Decisione che sarò presa ai primi di maggio. La ditta siciliana è stata estromessa dalla Città Metropolitana per “gravi inadempimenti” (circa il 9 per cento dei lavori portati a termine in poco più di due anni). Ditta siciliana che, con ogni probabilità ricorrerà contro la decisione dell’ente metropolitana.

© Riproduzione riservata