Ruspe al lavoro per rispristinare il guado rialzato sul Flumendosa, tra Villaputzu e Muravera. L’intervento, come ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu, è iniziato questa mattina e durerà diversi giorni “per il fatto che la pista è stata interessata dalla piena del fiume per un lungo periodo e c’è ancora un grande quantitativo d’acqua. In ogni caso tutto verrà svolto nei tempi più celeri possibili”.

Il guado rialzato è chiuso dallo scorso 18 gennaio. Da quel giorno i cittadini sono costretti ad un lungo giro per raggiungere Villaputzu: quaranta chilometri tra andata e ritorno anziché cinque. Un percorso che sta sfiancando i sarrabesi, anche dal punto di vista economico. Secondo una stima fatta dal comitato per un nuovo ponte l’esborso extra per il solo carburante in un mese è stato di oltre trecentomila euro. Ed in più i lavori di ristrutturazione del vecchio ponte sono fermi o quasi.

Per cercare di sbloccare la situazione (o, perlomeno, di sollecitare la sostituzione della ditta che si è aggiudicata l’appalto) il sindaco di Villaputzu ha indetto per il prossimo 6 marzo una manifestazione di protesta.

«Esprimiamo profonda indignazione e forte preoccupazione – ha sottolineato l’amministrazione comunale di Villaputzu - per l’ennesimo slittamento in merito alla risoluzione del contratto con l’azienda che attualmente è aggiudicataria dei lavori sul ponte di ferro. Lavori che di fatto non sono mai iniziati e che, alla luce delle risposte date in questi ultimissimi giorni, tarderanno ancora ad iniziare».

