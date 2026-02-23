È stata fermata dai carabinieri nella serata di ieri a Capoterra mentre inveiva animatamente contro i propri familiari e nonostante un divieto di avvicinamento emesso dall’autorità giudiziaria: una donna di 34 anni del posto è stata quindi arrestata con l’accusa di violazione della misura restrittiva.

La vicenda affonda le radici in un contesto di profondo disagio emerso a fine 2024. Secondo le indagini, la donna si sarebbe resa protagonista di una lunga serie di vessazioni, minacce e violenze psicologiche quotidiane contro i familiari conviventi. Tali condotte avevano spinto l'Autorità Giudiziaria a emettere il provvedimento restrittivo per garantire l'incolumità del nucleo familiare.

Nonostante il divieto, la 34enne si è però presentata nuovamente ieri sera presso l'abitazione della famiglia. Allertati da una richiesta di aiuto, i militari l'hanno bloccata e condotta in caserma, dove la 34enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.

