Asfalto nuovo nel centro di Costa Rei e (prossima) piccola rivoluzione in via Colombo che diventerà a senso unico.

I lavori per l’asfalto programmati da tempo dall'amministrazione comunale di Muravera sono quasi terminati, manca solo il tracciamento della segnaletica orizzontale. Il tratto interessato riguarda via Ichnusa a partire dall’ingresso sud sino alla zona di Monte Nai. Posizionati anche due attraversamenti pedonali rialzati.

L’importo del lavori – proventi dell’imposta di soggiorno – è di 273mila euro. Solo al termine sarà istituito il senso unico in via Colombo.

Una decisione, quest'ultima, presa per trasformare una delle vie centrali della meta turistica di Muravera nella via dello shopping e delle passeggiate serali.

Nella delibera di Giunta che prevede, appunto, l’istituzione del senso unico, viene riportato che «era stato previsto sin dall’inizio del mandato una profonda revisione dei flussi veicolari, attraverso l’introduzione di misure di moderazione del traffico e di aumento di aree pedonali». Saranno dunque realizzati, proprio in via Colombo, «nuove aree di sosta e un grande spazio pubblico a misura d’uomo sicuro ed accogliente».

La piccola rivoluzione prevede anche una corsia pedonale e ciclabile su un lato della carreggiata, nuovi stalli per la sosta delle auto (in particolare per i disabili) e dei motocicli, zone per il carico e lo scarico delle merci e due rallentatori di velocità.

