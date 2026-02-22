Nel corso della mattinata, i carabinieri di Assemini sono stati allertati da una singolare richiesta di aiuto da parte di un 44enne del posto. L’uomo, in forte stato di agitazione, ha contattato il numero di emergenza affermando di trovarsi in grave pericolo.

Una volta giunti sul posto, ai militari è apparso evidente come l'individuo, già noto alle forze dell’ordine, non fosse minacciato da alcun pericolo reale, ma si trovasse piuttosto in un forte stato di alterazione psicofisica. Dopo aver ristabilito la calma, i carabinieri hanno deciso di perquisire l’abitazione, indagando sulla reale causa dell’alterazione dell’uomo.

I sospetti si sono rivelati fondati dato che, poggiati in bella vista sul comodino della camera da letto, i militari hanno rinvenuto circa 25 grammi di cocaina e un bilancino di precisione, materiale molto probabilmente destinato alla misurazione e al successivo smercio della sostanza.

Il 44enne è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trattenuto in attesa di essere sottoposto al giudizio con rito direttissimo.

(Unioneonline/ n.s.)

© Riproduzione riservata