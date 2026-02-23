La tragedia
23 febbraio 2026 alle 09:04aggiornato il 23 febbraio 2026 alle 09:10
Dramma a Sestu: bimbo di cinque anni muore soffocato da un bocconePer 40 minuti gli operatori del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma invano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Un bambino di 5 anni è morto ieri sera a Sestu, attorno alle 20:30, soffocato da un boccone.
I genitori hanno tentato di effettuare le manovre di disostruzione guidati al telefono dagli operatori del 118.
All'arrivo dell'ambulanza medicalizzata il bimbo era in arresto cardiaco.
Per 40 minuti gli operatori del 118 hanno cercato di rianimarlo ma invano.
- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -
© Riproduzione riservata