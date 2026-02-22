Si è svolta oggi la prima giornata del Carnevale sinnaese con la sfilata di carri allegorici e maschere in attesa dell'appuntamento con Is cerbus di domenica prossima e con la pentolaccia e is pariglias del 15 marzo.

Le gestione delle tre giornate è stata affidata dal Comune di Sinnai alla Pro Loco.

Oggi come detto si è rinnovata la sfilata con le maschere singole e in gruppo e con i carri The Flintstones, le Rane pazze, i pirati dei Caraibi e il gruppo della “Allerta meteo” che partiti dalla Piazza Sant’Isidoro hanno attraversato le via Giardini, Trento, Trieste, Perra, D'Arborea, Roccheddas tra musica, divertimento e coriandoli.

Raffaele Serreli

