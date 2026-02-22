L’Associazione Nazionale Carabinieri di Senorbì ha ripreso il servizio di volontariato davanti alla scuola elementare del paese, con l’obiettivo di garantire sicurezza e serenità agli alunni e ai loro genitori. «L’iniziativa è stata accolta con favore dalle famiglie dei bambini», fa sapere il presidente dell’associazione, Pompeo Formato.

Come già avvenuto durante il periodo della pandemia, i volontari saranno presenti negli orari di ingresso e uscita per vigilare sull’attraversamento delle strisce pedonali e contribuire a disciplinare il traffico in una delle zone più delicate del centro abitato. Una presenza discreta ma fondamentale, che rappresenta un punto di riferimento per l’intera comunità.

La decisione di riattivare il servizio nasce anche su suggerimento del sindaco Alessandro Pireddu e degli assessori della sua Giunta, oltreché da alcune segnalazioni arrivate ai soci riguardo situazioni di potenziale rischio legate alla viabilità, in particolare nelle aree maggiormente frequentate da studenti e famiglie.

Da qui la scelta di intervenire, con senso di responsabilità e spirito di servizio, rimettendo in campo l'iniziativa denominata "Nonno vigile", presidio che negli anni ha dimostrato il proprio valore per la comunità. L’associazione è inoltre disponibile ad ascoltare suggerimenti e proposte da parte dei genitori, nella convinzione che la collaborazione attiva e costante tra cittadini, istituzioni e volontari sia la chiave per costruire un ambiente sempre più sicuro e attento alle esigenze dei più piccoli.

