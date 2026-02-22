A Seuni, frazione di Selegas, l’ex ambulatorio si trasforma in un moderno co-housing, un modello abitativo che combina spazi privati e aree comuni per favorire socialità, assistenza e integrazione. «Siamo orgogliosi di vedere Seuni crescere e innovarsi», dice il sindaco di Selegas Alessio Piras.

«E questo è solo l’inizio: presto sveleremo un nuovo grande progetto per la frazione». Con questa iniziativa, il piccolo borgo conferma la sua vocazione sociale e si pone come modello per altre comunità. Sono numerosi gli interventi di riqualificazione realizzati dal Comune della Trexenta nel centro abitato di Seuni, tra i quali vanno annoverati anche i lavori di abbellimento della Piazza Su Oddeu.

© Riproduzione riservata