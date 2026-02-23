Un orario a tempo pieno per tutte le scuole del territorio: il Comune è pronto a lanciare l’importante servizio per le famiglie di Capoterra a partire già dal prossimo anno scolastico. Il progetto verrà esteso alle scuole dell’infanzia, elementari e medie, garantendo così ai genitori la possibilità di una permanenza negli istituti dei propri figli sino alle 16.

Il sindaco, Beniamino Garau, spiega come il raggiungimento del tempo pieno sia legato a filo doppio all’importante progetto di edilizia scolastica finanziato dal Pnrr: «Il tempo pieno per tutti gli istituti sarà una conquista per le tante famiglie che, per problemi di lavoro, faticano a trovare soluzioni per il dopo scuola. Questa conquista è merito del programma che ci ha permesso di realizzare mense nelle scuole di via Caprera, Corte Piscedda, Poggio dei Pini e Frutti d’Oro, e di realizzare nuovi istituti». Ma attraverso il tempo pieno il Comune vuole anche migliorare la convivenza a scuola dei bambini di tutte le età. «Poter contare su nuovi spazi moderni e funzionali per la didattica e per la socializzazione per gli alunni di tutte le età sarà più facile cementare i rapporti con i propri coetanei – spiega Garau -, il bullismo è un problema che va affrontato dando ai giovani maggiori strumenti per rendere la giornata a scuola più inclusiva».

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, annuncia l’inaugurazione delle ultime due mense: «Siamo alle battute finali, a breve in via Caprera e a Corte Piscedda i lavori saranno ultimati, offrendo un servizio già presente negli altri plessi scolastici. Il tempo pieno darà una risposta alle esigenze soprattutto dei genitori delle zone a mare, che spesso non possono contare su una rete familiare, e sono costretti a iscrivere i propri figli negli istituti del capoluogo. Estendere l’orario pieno significa anche garantire una perfetta integrazione a tutti i bambini e i ragazzi del territorio”. Efisio De Muru, capogruppo del Pd, ricorda come il suo partito, a livello regionale, sia impegnato nel garantire dai 0 a 24 anni tutti gli strumenti per combattere l’impoverimento demografico dell’Isola: “L’orario pieno è una mia vecchia battaglia, con l’uscita da scuola prevista per le 16, i genitori avranno la possibilità di organizzare meglio il proprio tempo. Trascorrere maggior tempo a scuola, in istituti dotati di tutti i servizi, permette ai giovani di socializzare ancora di più con i propri coetanei”.

