Elmas, nove anni di violenze contro i familiari: 45enne in arrestoUna lunga serie di condotte vessatorie ricostruite dai carabinieri
Nove anni di violenze, fisiche e verbali, nei confronti dei propri familiari: sono le accuse con cui a Elmas un uomo di 45 anni, residente nel capoluogo e già noto alle forze dell’ordine, è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri.
Il provvedimento, eseguito nel pomeriggio di ieri, arriva al termine di indagini dei miliari dell’Arma che hanno consentito di ricostruire il grave quadro di condotte vessatorie da parte dell’uomo.
Secondo quanto ricostruito, gli episodi contestati si sarebbero protratti per l’arco temporale compreso tra il 2017 e il 2025.
(Unioneonline)