Il Comune di Villaputzu - Ufficio Patrimonio, dopo apposita delibera di indirizzo della Giunta Comunale, ha pubblicato l’avviso propedeutico al bando di concessione del compendio immobiliare sito nel comune di Castiadas in località Maloccu.

Si tratta di una prima fase che precede il bando di concessione in cui Il Comune di Villaputzu intende acquisire contributi atti alla individuazione delle ottimali possibilità di utilizzo, di rifunzionalizzazione e di gestione del complesso immobiliare sito nel comune di Castiadas, località "Maloccu" (concesso negli anni '80 dello scorso secolo alla Cooperativa Agrozootecnica "Fulvio Sanna" Società Cooperativa), secondo i principi di sostenibilità economico-finanziaria, ambientale e sociale.

La consultazione preliminare di mercato è aperta alla partecipazione di tutti gli operatori economici e dei soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del vigente Regolamento comunale di gestione dei terreni civici.

Il complesso immobiliare, rientrante nel Piano di Valorizzazione degli usi civici del Comune di Villaputzu risulta costituito da terreni localizzati nel comune di Castiadas in località “Maloccu”, ad est della località “Olia Speciosa”, ai quali si accede tramite la Strada Provinciale 97 e da fabbricati.

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione e la proposta progettuale entro le ore 13 del 10 marzo.

«Questo per la nostra amministrazione - dice il sindaco di Villaputzu, Sandro Porcu - è un primo passo importante per valorizzare l'uso civico di quei terreni tramite un uso non tradizionale (es: Agricoltura e Zootecnia sostenibile attraverso pratiche innovative, biologiche, didattiche, Turismo Lento e Rurale come Agriturismi e/o Agri Capeggi, sentieri tematici, aree ricreative ecc) tutti esempi di valorizzazione e recupero che abbiamo previsto nel Piano di valorizzazione delle terre civiche, convinti che questi stessi terreni possano generare sviluppo locale sostenibile, trasformando la concezione storica (raccolta legna, pascolo) in nuove opportunità di crescita economica e di opportunità di lavoro a beneficio della nostra comunità».

