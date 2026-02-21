Villaputzu, il primo marzo il Carnevale sarrabeseAperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella Pizza Leonardo Da Vinci
In occasione del Carnevale sarrabese, il Comune di Villaputzu avvisa gli interessati che sono aperti i termini per la richiesta di assegnazione di posteggi nella Pizza Leonardo Da Vinci. Le manifestazioni con la grande sfilata di carri allegorici e maschere da tutto il territorio è in programma a Villaputzu il primo marzo.
I posteggi sono assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate nella manifestazione. Le domande devono essere inviate all’indirizzo protocollo@pec.comune.villaputzu.ca.it entro le ore 13 del 24 febbraio. Le graduatorie saranno affisse all’Albo pretorio on line del Comune successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.