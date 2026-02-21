Si svolge questo pomeriggio il Carnevale selargino con iniziativa di Comune e Pro Loco. «Una festa – dicono gli organizzatori – che unisce grandi e piccoli, famiglie, associazioni, scuole, quartieri e le società sportive del territorio». La sfilata è programmata con inizio alle 15, col raduno presso i parcheggi del campo Sportivo comunale “Virgilio Porcu”. Carri allegorici, gruppi in maschera e figuranti sfileranno lungo le vie Parigi, Allende, Antonio Segni, Pietro Nenni e San Martino fino a Piazza Monumento ai Caduti.

«I cittadini, le associazioni culturali, i gruppi spontanei e i quartieri sono invitati a partecipare con costumi originali, musica ed entusiasmo». Alle 16,30 dopo si terrà il Carnevale dello sport – Corsa in Maschera, con ritrovo e iscrizioni in Via San Martino: prevista una corsa non competitiva, aperta a tutte le età, all’insegna del divertimento, con la partecipazione della "Libertas" e l’invito rivolto a tutte le società sportive di Selargius. Non mancheranno la musica, l'animazione, i premi a sorpresa, la Pentolaccia e le zeppole per tutti al termine delle gare. Alle 19.30, premiazioni e gran finale

