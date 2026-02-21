Sfilate e corsa in maschera, alle 15 il carnevale selarginoUn pomeriggio di festa, che si conclude alle 19.30 con le premiazioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si svolge questo pomeriggio il Carnevale selargino con iniziativa di Comune e Pro Loco. «Una festa – dicono gli organizzatori – che unisce grandi e piccoli, famiglie, associazioni, scuole, quartieri e le società sportive del territorio». La sfilata è programmata con inizio alle 15, col raduno presso i parcheggi del campo Sportivo comunale “Virgilio Porcu”. Carri allegorici, gruppi in maschera e figuranti sfileranno lungo le vie Parigi, Allende, Antonio Segni, Pietro Nenni e San Martino fino a Piazza Monumento ai Caduti.
«I cittadini, le associazioni culturali, i gruppi spontanei e i quartieri sono invitati a partecipare con costumi originali, musica ed entusiasmo». Alle 16,30 dopo si terrà il Carnevale dello sport – Corsa in Maschera, con ritrovo e iscrizioni in Via San Martino: prevista una corsa non competitiva, aperta a tutte le età, all’insegna del divertimento, con la partecipazione della "Libertas" e l’invito rivolto a tutte le società sportive di Selargius. Non mancheranno la musica, l'animazione, i premi a sorpresa, la Pentolaccia e le zeppole per tutti al termine delle gare. Alle 19.30, premiazioni e gran finale