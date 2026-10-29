Stasera alle 17 al Centro di aggregazione sociale Anziani Casa Cossu, in via Nazionale 109 a Quartucciu, verrà ospitata la presentazione del progetto «Non ci casco! Una comunità contro le truffe», promosso dal Comune di Quartucciu in collaborazione con la Cooperativa Sociale Passaparola.

Un progetto che ha lo scopo di prevenire le truffe agli anziani tramite teatro, incontri e laboratori improntati sul riconoscere situazioni di rischio e sperimentare comportamenti utili nella vita quotidiana.

L’iniziativa si rivolge agli anziani, ai loro familiari e a tutta la cittadinanza. Il programma prevede cinque laboratori teatrali «Non cadere nella parte», durante i quali saranno rappresentate situazioni di truffa per sperimentare possibili risposte, e cinque laboratori «Truff-online», dedicati ai rischi legati a messaggi sospetti, al loro riconoscimento e alle richieste fraudolente di denaro o dati personali.

Il percorso, che coinvolgerà il centro urbano e la località di Sant’Isidoro, comprende anche tre seminari con le Forze dell’Ordine e gli esperti, banchetti informativi e una campagna di sensibilizzazione.

È previsto inoltre lo spettacolo «La nonna che mangiò il lupo», del Teatro del Segno, scritto e diretto da Stefano Ledda. L’obiettivo dell’iniziativa è fornire strumenti pratici per individuare i segnali di pericolo, fermarsi prima di agire e chiedere aiuto o sostegno. Il messaggio promosso dal progetto è chiaro: «chi subisce una truffa non deve sentirsi colpevole né rinunciare a racontare quanto accaduto».

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