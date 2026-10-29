Uno spazio di ascolto, confronto e partecipazione per consentire ai ragazzi del paese di esprimere opinioni e formulare proposte su tematiche di interesse giovanile e, più in generale, sulla vita della comunità.

Al via a Serdiana le adesioni alla nuova Consulta dei Giovani, organismo istituito per promuovere il dialogo tra le nuove generazioni e l’amministrazione comunale favorendo la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale e civile del territorio.

Alla Consulta potranno aderire i giovani dai 14 ai 35 anni d’età residenti nel Comune di Serdiana. Le domande potranno essere presentate a mano all’Ufficio Protocollo o tramite mail e pec agli indirizzi protocollo@comune.serdiana.su.it e comune.serdiana@pec.it entro il 6 novembre. Per i minorenni è necessaria un’autorizzazione sottoscritta da un genitore.

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