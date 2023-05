Una donna di 83 anni alla guida di un’auto ha investito una donna di 84 anni che stava attraversando la strada.

Momenti di paura a Villaputzu, in via Nazionale. Fortunatamente, però, per entrambe le donne (che tra l’altro si conoscono) non ci sono state conseguenze.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza medicalizzata arrivata da Muravera.

Come detto, le due anziane se la sono cavata solo con qualche escoriazione.

(Unioneonline/l.f.)

