L'assemblea generale della Consulta degli Anziani è convocata per il 28 settembre dalle ore 16 alle ore 18, presso la sala consiliare del Comune di Villaputzu in Via Leonardo Da Vinci. All'ordine del giorno l'elezione del nuovo Consiglio direttivo. Presso la sede dell'assemblea verrà allestito apposito seggio elettorale (composto da un segretario verbalizzante e almeno tre componenti). Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Risulteranno eletti nel Consiglio direttivo i sette candidati che avranno riportato il maggior numero di voti (in caso di parità, risulterà eletto il candidato più anziano di età).La cittadinanza è invitata a partecipare per consentire l’avvio delle attività e agli obiettivi di integrazione sociale previsti dalla Consulta.

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