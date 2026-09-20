Prosegue il festival letterario e ambientale di Mondo Eco con il nuovo appuntamento di domani dalle 17.30 a Sa Domu de Su Coru a Quartucciu in via Progresso 2. Come ospite speciale ci sarà Antonio Catalano per la presentazione del suo libro “L’anima e il gelato. Racconti dell’uomo dal cappello di paglia”, con la prefazione di Vito Mancuso.

Attore, artista visivo e scrittore, Catalano è conosciuto anche come “Magopovero” per la sua ricerca artistica che da anni intreccia teatro, scrittura e installazioni realizzate con materiali semplici e di recupero.

Il volume raccoglie storie, incontri e ricordi nati durante i suoi numerosi viaggi teatrali tra paesi e città, in un racconto corale.

«La presenza di Catalano si inserisce nel percorso di Mondo Eco, e risponde pienamente alla visione filosofica del festival. La sostenibilità ambientale infatti, non può prescindere da una sostenibilità interiore ed ecologica dello sguardo e delle relazioni umane. Catalano ci insegna un’ecologia dell’anima che rifiuta la frenesia consumistica per recuperare empatia e rispetto profondo per ogni forma di vita», descrive così l’autore Rita Atzeri, direttrice de Il Crogiuolo. L’incontro è a ingresso libero.

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