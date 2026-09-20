La tennista ceca Alisa Oktiabreva ha vinto il torneo femminile del primo dei cinque Itf Combined che si disputano sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula. Oktiabreva ha infranto i sogni di gloria dell’italiana Marta Lombardini, che dopo aver disputato un ottimo torneo si è arresa 6-1, 4-6, 6-3 in finale.

In contemporanea con la finale del singolare femminile, ha preso il via oggi, con i match del primo turno delle qualificazioni del singolare maschile, il secondo Itf Combined in programma sul rosso del Forte Village.

La seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) dei cinque tornei Ift Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy, con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna si è aperta il 13 settembre e si concluderà il prossimo 25 ottobre.

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