Intervento di tutela della fauna selvatica nel centro abitato di Sarroch. A seguito della segnalazione di un cittadino, la Compagnia barracellare è intervenuta per recuperare un esemplare di barbagianni (Tyto alba) trovato ferito e riparato sotto un veicolo in sosta.

I barracelli hanno raggiunto il luogo della segnalazione e provveduto a mettere in sicurezza il rapace, operando con le necessarie cautele per evitare ulteriori rischi per l'animale.

Una volta recuperato, il barbagianni è stato consegnato alla stazione del Corpo Forestale di Pula, che ne curerà il trasferimento presso un Centro di Recupero della Fauna Selvatica, dove verrà sottoposto agli accertamenti veterinari e alle eventuali terapie necessarie.

L'obiettivo è consentire all'animale di recuperare le condizioni necessarie per poter tornare, una volta ristabilito, nel proprio ambiente naturale.

L'intervento sottolinea ancora una volta l'importanza delle segnalazioni da parte dei cittadini quando vengono avvistati animali selvatici in difficoltà. Una collaborazione che consente alle autorità e agli operatori specializzati di intervenire tempestivamente e contribuire alla salvaguardia della fauna e della biodiversità del territorio.

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