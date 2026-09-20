La pioggia pomeridiana non ha scalfito il successo dell'edizione 2026 di Artis e Ortus ad Isili. Dopo circa un'ora di acqua durante la quale i visitatori si sono allontanati dal percorso in cui si snodava la manifestazione, la strada si è di nuovo riempita. Le maschere tradizionali, la banda musicale, i cori e i vari intrattenimenti hanno ripreso le loro performance, anche i punti ristoro hanno allestito di nuovo tavolini e sedie. Successo bissato per il trenino turistico che ha trasportato fino all'imbrunire le persone nei luoghi più suggestivi del paese. Soddisfazione da parte degli espositori: «È stato bello, soprattutto di mattina c'erano veramente tante persone».

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