San Vito, prende servizio la nuova pediatraElena De Russis sostituisce il dottor Giovanni Sanna
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La Direzione del Distretto sociosanitario del Sarrabus-Gerrei comunica che da domani, lunedì, prenderà servizio il nuovo pediatra in sostituzione del dottor Giovanni Sanna. Il nuovo pediatra, la dottoressa Elena De Russis, svolgerà la propria attività su prenotazione al numero 3522809850. L’attività verrà svolta presso l’ambulatorio di via Aldo Moro, 40 a San Vito, con il seguente orario : il lunedì, dalle ore 14 alle ore 18; il martedì, dalle ore 11 alle ore 15; il mercoledì dalle ore 10 alle 14; il giovedì, d alle 11 alle 14; il venerdì, dalle 13 alle 16. Il s abato è giornata di chiusra.
I pazienti precedentemente iscritti con il dottorSanna, che non hanno effettuato altra scelta, verranno iscritti in automatico con il nuovo pediatra.