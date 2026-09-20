È stata un successo l’iniziativa “Eleganza in scena tra cilindri e merletti”, organizzata questo pomeriggio dalla Pro loco al Parco Europa a Pitz'e Serra, in via Germania a Quartu. Un tuffo nell’atmosfera dell’epoca vittoriana, tra abiti raffinati, merletti, cilindri, curiosità e giochi d’altri tempi. Un’edizione rinnovata e ampliata rispetto alla prima dell’anno scorso, che ha affascinato e coinvolto tantissime persone.

«Una seconda edizione più movimentata», spiegano il presidente della Pro loco Stefano Lai e una delle organizzatrici Valentina Milia, «ci siamo voluti concentrare ancora di più sui giochi dell’epoca vittoriana, come il gioco dell’uovo, il gioco delle grazie perché fatto da ragazze che in modo aggraziato lanciano un cerchio con le bacchette e il lancio degli anelli, tutte cose non certo comuni oggi. Siamo davvero contenti di questa grande partecipazione».

A divertire più di tutto è stato soprattutto il gioco dell’uovo o meglio il torneo dei cucchiai: delimitata l’area di gioco è iniziata la sfida di equilibrio con ogni partecipante che ha percorso il tracciato tenendo un uovo appoggiato sul cucchiaio, cercando di arrivare al traguardo senza farlo cadere. Così divertente che alla fine si sono uniti anche quelli che l’abito non ce l’avevano ma che sono arrivati al parco soltanto per prendere un po’ d’aria.

A chiudere la serata, che non è stata nemmeno rovinata dalla pioggia che nonostante i nuvoloni neri alla fine non è arrivata, è stato un racconto tematico per immergersi nel periodo vittoriano tra curiosità, usanze, eleganza e vita quotidiana.

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