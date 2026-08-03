A Villaputzu diminuisce, anche se di poco, il costo complessivo della Tari. Come ha spiegato il sindaco Pierpaolo Piu si è passati da un costo di gestione dei rifiuti da coprire attraverso la Tari di 1.012.120 euro (2025) a1.011.637 euro di quest’anno con una diminuzione di 483 euro.

“La riduzione riguarda – spiega in una nota l’amministrazione comunale - il costo complessivo del servizio: l’importo della singola utenza continuerà a dipendere dalla categoria tariffaria, dalla superficie, dal numero dei componenti e dai conferimenti effettuati”. Resta infatti confermato il principio della tariffazione puntuale. Ogni utenza dispone di un numero di svuotamenti del secco indifferenziato già compreso nella tariffa. Eventuali costi aggiuntivi maturano soltanto oltre la soglia prevista.

Le scadenze per il pagamento del tributo, per scelta dell’amministrazione, sono state spostate dopo la stagione estiva “evitando di concentrare in questo periodo un ulteriore impegno economico per le famiglie e per le attività commerciali”. La prima rata (o rata unica) è stata fissata per il 15 dicembre, le eventuali altre rate entro rispettivamente il 15 gennaio e il 15 febbraio.

In seguito, per ridurre ulteriormente i costi, si potrà fara affidamento anche sulle risorse messe a disposizione dalla Regione. “Non appena saranno definiti il riparto e le modalità applicative valuteremo tutti gli strumenti consentiti dalla disciplina Arera affinché la quota assegnata a Villaputzu possa produrre il maggiore beneficio possibile per le utenze”.

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