Tragico incidente stradale ieri notte sulla ex Statale 125, all’altezza del bivio di Burranca, in territorio di Sinnai. Nel violento scontro tra tre automobili, avvenuto verso le 22.30, ha perso la vita una donna.

L'impatto è stato devastante. Una delle vetture, una Peugeot bianca, è finita oltre il guardrail, mentre l'altra, un suv nero, è rimasta sulla carreggiata con il frontale completamente distrutto. La vittima, stando alle prime indiscrezioni, viaggiava come passeggero sull’utilitaria francese che, dopo l’urto, è finita fuoristrada: il conducente ha riportato una lesione grave a una gamba.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per cercare di estrarre i feriti intrappolati nei mezzi coinvolti, poi presi in consegna fai soccorritori del 118. Le ambulanze medicalizzate hanno trasferito d’urgenza, in codice rosso, i tre feriti al Policlinico di Monserrato e al Brotzu. Per una donna, però, non c'è stato nulla da fare: è deceduta a causa delle gravissime lesioni riportate ancora prima dell’intervento dei soccorritori.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale. A tarda notte non erano ancora note né le cause dello scontro né le condizioni delle altre persone coinvolte, ma nessuna sarebbe grave. La circolazione lungo la ex Statale 125 ha subito gravi rallentamenti durante le operazioni di soccorso. Ora saranno gli accertamenti della stradale a chiarire cosa sia accaduto e di chi siano le responsabilità della tragedia.

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