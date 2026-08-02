Tragico schianto frontale sulla vecchia 125: morta una donnaTre auto coinvolte, tre feriti: l’impatto all’altezza del bivio per Burranca
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Incidente mortale questa sera poco prima delle 23 sulla vecchia Statale 125, all’altezza del bivio di Burranca, in territorio di Sinnai. A perdere la vita una donna, che viaggiava sul sedile del passeggero di un’auto, accanto al marito. Tre i feriti in totale, su altrettanti veicoli coinvolti nello schianto la cui dinamica è ancora tutta da ricostruire.
Di sicuro due mezzi si sono scontrati frontalmente: quello sul quale si trovava la vittima col marito – una Peugeot – ha finito la sua corsa oltre il guardrail. Il conducente di un’altra auto è stato estratto vivo dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Tutti i coinvolti con gravi ferite sono stati portati in ospedale in codice rosso, tra Brotzu e Policlinico.
Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 di Sinnai Soccorso, con l’equipaggio di un’ambulanza medicalizzata dell’Areus.