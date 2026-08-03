Carabinieri in e-bike per consentire ai militari di essere «più presenti e più vicini a cittadini e turisti proprio nelle aree costiere e nei parchi» del Cagliaritano.

Sono state infatti assegnate le nuove biciclette a pedalata assistita, specificamente allestite con la livrea istituzionale, a diverse stazioni del territorio.

«L'iniziativa, – spiega il Comando – mira a garantire una maggiore prossimità ai cittadini nei luoghi di maggiore affluenza turistica e ha visto la recente consegna di due velocipedi per ciascuna delle Stazioni Carabinieri di San Bartolomeo, competente sul litorale cagliaritano del Poetto, di Sant'Antioco e di Carloforte».

I mezzi, forniti nell'ambito di un più ampio progetto di mobilità ecosostenibile che prevede la distribuzione di centinaia di e-bike in tutta Italia, sono modelli all'avanguardia dotati di un motore elettrico da 250 Watt e di una batteria capace di garantire un'ampia autonomia durante i servizi di pattugliamento.

Le biciclette, adatte anche a percorsi fuoristrada, consentono ai nostri militari di essere più presenti e più vicini a cittadini e turisti proprio nelle aree costiere e nei parchi.

«L'impiego di questi nuovi veicoli agili, silenziosi ed ecologici si inserisce perfettamente nel costante ruolo di prevenzione e controllo del territorio svolto dall’Arma dei Carabinieri. Pattugliare le spiagge, i litorali e i centri storici pedonali con le e-bike permette infatti non solo di abbattere le emissioni inquinanti e tutelare i delicati ecosistemi costieri, ma soprattutto di accrescere il dialogo e la vicinanza con la popolazione e i numerosi turisti che affollano il litorale durante la stagione estiva, offrendo un punto di riferimento tempestivo, visibile e rassicurante in ogni contesto».

(Unioneonline)

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