Si è svolta a Torre delle Stelle la 25esima edizione del Cristo dei Subacquei. La manifestazione, è stata organizzata dal Club Sub Sinnai e dal Club Nautico Genn'e Mari, ed è iniziata con la celebrazione della messa officiata da Don Diego Zanda, parroco di Solanas e da Monsignor Claudio Arletti dell'Arcidiocesi di Modena, alla presenza di amministratori locali, autorità civili, militari e religiose, fedeli e villeggianti.

A seguire il corteo delle imbarcazioni che si è snodato dalla spiaggia di Genn'e Mari fino alla statua sommersa, a 7 metri di profondità, dove Don Diego Zanda, sacerdote sommozzatore, ha impartito ai sub la benedizione subacquea.

La statua del Cristo è stata relizzata dall'artista Franco Congiu decano subacqueo e istruttore sommozzatore. Ha in mano un cesto contenente pani e pesci in segno di ringraziamento al mare ma anche a protezione di subacquei, pescatori, naviganti e chiunque viva il mare. Alta 2 metri e pesante 4 tonnellate, era stata scolpita su un blocco di pietra arenaria delle cave di Sinnai, nel lontano 2001, posata dai sommozzatori del Club Sub Sinnai con l'aiuto della "Delfino", intervenuta con una gru galleggiante. Presenti i sommozzatori dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e il Corpo Forestale di Villasimius.

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