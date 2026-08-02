La Giunta comunale di Burcei ha autorizzato la realizzazione dello studio di Fattibilità Tecnico-Economica finalizzato alla costituzione di una "Comunità energetica rinnovabile", un soggetto giuridico composto da cittadini, imprese, enti pubblici e attività produttive che decidono di produrre, consumare e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili. L’energia prodotta, ad esempio da impianti fotovoltaici, viene autoconsumata e condivisa tra i membri della comunità, con benefici economici e ambientali.

«Lo studio - dice il sindaco Marcello Malloru – servirà a valutare la fattibilità tecnica, economica e giuridica della CER, individuando le aree idonee all’installazione degli impianti, i potenziali membri e i benefici attesi in termini di riduzione dei costi in bolletta e di impatto ambientale. Con questa delibera mettiamo il primo mattone per un futuro energetico più sostenibile e indipendente per Burcei».

La CER rappresenta un’opportunità concreta per famiglie, imprese e Comune per abbattere i costi energetici e produrre energia pulita a chilometro zero. «L’amministrazione comunale - conclude il sindaco - fornirà aggiornamenti e aprirà un confronto pubblico per coinvolgere cittadini e imprese interessate ad aderire alla futura Comunità Energetica».

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